На сирийском судне у берегов Крыма произошел взрыв

08:40 03.03.2020   Крым

На сирийском судне Al Hani в Керченском проливе получил ожоги механик.

Механик получил ожоги во время взрыва в машинном отделении сирийского судна Al Hani.

Как сообщили «Крыминформу» в Росморречфлоте, инцидент произошел 28 февраля 2020 года на стоянке в Керченском проливе, передает portnews.

«Хлопок был в машинном отделении, пострадал один член экипажа – второй механик. Судно под флагом Сирии», – рассказал собеседник агентства.

Получивший ожоги механик был передан на борт буксира «Меркурий» Морспасслужбы, доставлен на берег в порт Кавказ и передан медикам.

Сейчас судно на рейде Бердянска.

IMO: 8314433 Name: AL HANI Vessel Type - Generic: Cargo Vessel Type - Detailed: General Cargo Status: Active MMSI: 671303000 Call Sign: 5VBT5 Flag: Togo [TG] Gross Tonnage: 3990 t Summer DWT: 6479 t.

 



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