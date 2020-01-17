На сирийском судне Al Hani в Керченском проливе получил ожоги механик.

Механик получил ожоги во время взрыва в машинном отделении сирийского судна Al Hani.

Как сообщили «Крыминформу» в Росморречфлоте, инцидент произошел 28 февраля 2020 года на стоянке в Керченском проливе, передает portnews.



«Хлопок был в машинном отделении, пострадал один член экипажа – второй механик. Судно под флагом Сирии», – рассказал собеседник агентства.



Получивший ожоги механик был передан на борт буксира «Меркурий» Морспасслужбы, доставлен на берег в порт Кавказ и передан медикам.

Сейчас судно на рейде Бердянска.

IMO: 8314433 Name: AL HANI Vessel Type - Generic: Cargo Vessel Type - Detailed: General Cargo Status: Active MMSI: 671303000 Call Sign: 5VBT5 Flag: Togo [TG] Gross Tonnage: 3990 t Summer DWT: 6479 t.