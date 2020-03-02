Вчера, 2 марта, греческая армия объявила о проведении 24-часовых военных учений с настоящими боеприпасами вблизи турецкой границы.

Как пишет ghall.com, об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Четвертый армейский корпус, базирующийся в Ксанти, на северо-востоке Греции, объявил в воскресенье, что учения должны состояться у сухопутной границы Эвроса с Турцией.

Греция развернула основные военные силы на границе, стремясь укрепить этот район после того, как Турция открыла свои границы для мигрантов в Европейский Союз.

Чиновники предупредили граждан, чтобы они держались подальше от этого района, поскольку во время учений будут использоваться пулеметы, винтовки и пистолеты. Также в районе запрещено передвижение транспорта и домашнего скота.