Росія зосередила на кордоні з Україною майже 90 тисяч військових, 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків та інше озброєння та техніку.

Про це Укрінформ розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Загалом угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема, 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", - розповів Скібіцький.

Він також повідомив, що зазначені угруповання можуть бути посилені за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР), які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб. В безпосередній близькості від кордонів України фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне).

Відповідаючи на питання як довго тривало нарощування російських військ біля українського кордону, Скібіцький повідомив, що у Західному і Південному військових округах воно розпочалося одразу після початку агресії проти України.