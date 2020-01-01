Уряд Греції спростовує повідомлення турецьких ЗМІ про загибель нелегального сирійського мігранта на греко-турецькому кордоні, нібито застреленого в спину грецьким солдатом.

Про це написав у понеділок офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас в Twitter, пише УНН.

Він заперечує справжність відео, яке розійшлося в соціальних мережах і турецьких ЗМІ. На ньому зображений загиблий від кулі грецького солдата сирієць. “Відео, що показує загиблого на греко-турецькому кордоні, є fake news (фальшивою новиною). Ми закликаємо всіх бути обережними, коли вони передруковують новини, які підсилюють турецьку пропаганду”, — підкреслив представник кабінету.

Як повідомив інформаційний портал Newsbomb.gr, джерела в міністерстві оборони також категорично спростували дану “новину” і заявили про “небезпечну пропаганду з боку Туреччини”. Зокрема, турецька газета Hurriyet процитувала інформацію, передану журналістом турецького державного телеканалу TRT, про те, що був убитий Ахмет Ебу Емед, який прибув на греко-турецький кордон за допомогою своїх друзів.

З п’ятниці ситуація з мігрантами на сухопутному та морському кордонах з Туреччиною різко загострилася. На сухопутному кордоні зареєстровані тисячі припинених грецькими силовиками спроб перейти кордон. Тільки з 06:00 за місцевим часом (збігається з київським) неділі до 06:00 понеділка були зафіксовані спроби прорватися на територію Греції 9877 мігрантів. За допомогою турецьких військових вони робили проломи в високому металевому паркані або намагалися форсувати річку, яка є природною перешкодою на кордоні. Всі спроби були відбиті грецькими поліцейськими і військовими, які використовували сльозогінний газ, світлошумові гранати і водометний спецавтомобіль.

Ситуація на греко-турецькому кордоні: