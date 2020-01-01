Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією

20:30 02.03.2020   Турция

Туреччина й Сирія, здається, прямують до війни. В місті Ідліб щонайменше 33 турецьких солдата були вбиті під час сирійських обстрілів. І це відбулося за сприяння Росії. У відповідь Туреччина завдала удар й вбила 18 вояків Дамаску.

Приблизно три мільйони біженців у поганих умовах. Діти помирають, а великі групи людей пішки намагаються втекти з кривавого поля битви, - пише на сторінках Bloomberg колишній головнокомандувач військ НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, повідомляє УНІАН

 До цього часу громадянська війна у Сирії повинна була вже закінчитися. Приблизно 11 мільйонів громадян країни були змушені переселитися, а понад 500 тисяч – загинули. Башар Асад, використовуючи страшну суміш військових тактик із застосування газу нервово-паралітичної дії, барельних бомб, які скидають з гелікоптерів, атак на лікарні й школи, а також тортур у в’язницях, зміг загнати опозиційні сили в цей останній куток майже повністю зруйнованої країни.

 На кожному кроці його підтримував президент Росії Володимир Путін. Але тепер ложкою дьогтю в бочці меду став турецький лідер Раджеп Таїп Ердоган.

«Коли я був головнокомандувачем військ НАТО на ранніх етапах сирійської громадянської війни, уразливий турецько-сирійський кордон викликав глибоке занепокоєння. Мене часто питали на брифінгах з лідерами союзних країн, чому Росія так сильно підтримує сирійський режим. Я пояснював, що Путін намагається добитися більшого, ніж просто продемонструвати лояльність своєму давньому союзнику. Він відчував, що військове втручання скоротить американський вплив у регіоні, посилить російський доступ до теплих портів Середземномор’я й зміцнить його відносини з Іраном (який теж підтримує Асада). Він також хотів показати російському народу, що він став вирішальним глобальним гравцем, який не боїться виступити проти Заходу.  Його стратегія лишається послідовною. І здається, він досягне успіху, допомагаючи Асаду розбити опозиціонерів», - пише Ставрідіс. 

 Туреччина виступала проти Асада й роками підтримувала деякі опозиційні сили. Зрештою, вона відправила свої війська в Ідліб. Як і Путін, Ердоган просуває масштабну стратегію в регіоні. Він хоче контролювати сирійський кордон, скоротити атаки курдів на території Туреччини з півдня, а також посилити турецький вплив на території колишньої Османської імперії. Він також хоче показати своїй політичній базі в Туреччині, що, як і Путін, він авторитарний лідер, готовий діяти. Він вирішив, що цілі варті того, щоб ризикнути міцними економічними зв’язками з Росією, а також туризмом й теплими особистими відносинами з Путіним.

Навряд чи Ердоган був ідеальним союзником останнім часом. Він відправив війська в Сирію, щоб розправитися над лояльними до США силами, купив ракети у Росії й погрожував закрити бази НАТО на турецькій території. Однак, потенціал військового зіткнення між Росією й Туреччиною становить значно більшу проблему для альянсу. Якщо війська двох країн вступлять в пряме протистояння, Ердоган може покликати НАТО на допомогу у війні проти великої військової сили.

Ставрідіс зауважує, що це не перша така криза. В минулому було кілька інцидентів між російськими й турецькими винищувачами й оборонними системами. Зрештою, довелося розгорнути батареї ППО Patriot на півдні Туреччини. Це змусило Асада й його російського союзника зосередитися на інших частинах Сирії й уникати зіткнення з НАТО.

Цього разу наземні сили надзвичайно близько. Тривають активні бойові дії. Й шанси того, що виникне фатальний прорахунок, значно вищі. У середу Ердоган наполіг, що Туреччина не зробить «навіть найменшого кроку назад» у загостренні протистояння проти Росії. Він також закликав знову відправити батареї Patriot до південного турецького кордону. З точки зору альянсу, можна зробити низку кроків, щоб ослабити напругу й уникнути початку конфлікту, який змусить всіх союзників вступити в нього згідно зі статтею 5 про спільну оборону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повинен зустрітися з турецькими лідерами й переконати їх робити все, щоб уникнути російський сил на полі битви. Звісно, все це легше сказати, ніж зробити. НАТО може провести те, що військові називають «деконфліктизацією» між російськими й турецькими силами, надавши розвідувальні дані найвищого рівня про розташування російських військ й їхні наміри. Альянс також може технічно допомогти Туреччині розробити превентивні протоколи, щоб уникнути битви з Росією.

Вашингтон і Москва роблять це, приміром, в морі, де діють особливі правила щодо наближення кораблів й літаків. НАТО також може забезпечити логістичну й гуманітарну допомогу для біженців.

Найважливіше, щоб США дали Росії чітко зрозуміти, що наслідки бойової операції проти Туреччини будуть включати подальші санкції й більшу військову підтримку для турецький військ відповідно до угоди про НАТО.

Приміром, Америка може розгорнути ракети Patriot, про які просить Ердоган. Безумовно, потрібна глобальна відповідь на насильство в Ідлібі.

І Рада безпеки ООН повинна відреагувати на це більш рішуче, ніж висловити заклики до сторін. Ідея про «зону безпеки» між Туреччиною й Сирію досі варта обговорення.

Хоча Асад і Путін відчувають, що всі карти у їхніх руках.


 



Ще на цю тему:

16:15 28.02.2020
У НАТО повідомили про підсумки екстреного засідання через ситуацію в Ідлібі
12:15 28.02.2020
Загострення ситуації в Ідлібі: НАТО збереться на екстрене засідання
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
10:30 16.12.2019
Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
15:45 06.12.2019
Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
20:55 04.12.2019
Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
14:30 04.12.2019
Балтійські держави переконують Ердогана не блокувати посилення НАТО на кордоні з РФ
13:45 03.12.2019
Генсек НАТО прокоментував намір Туреччини заблокувати план оборони Балтії і Польщі
12:45 03.12.2019
Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
17:15 02.12.2019
Туреччина каже про право вето на план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію - ЗМІ
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
11:45 02.03.2020
Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.03.2020
Німеччина закликає до нових санкцій для Росії та Сирії
19:45 02.03.2020
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
19:21 02.03.2020
"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens
16:41 02.03.2020
Крах «Северного потока-2»: спецкорабли покидают зону прокладки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
18:41 02.03.2020
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" в Сирії, - Bloomberg
17:15 02.03.2020
Ердоган: Росія і Іран не є для Туреччини цілями в Сирії
10:30 02.03.2020
У Туреччині відпустили співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 02.03.2020
Розвідка: РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
19:01 02.03.2020
В Одессе начали разбирать аварийный Boeing Turkish Airlines
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд