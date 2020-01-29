Німеччина закликає посилити тиск на Росію та сирійський режим Асада через гуманітарну кризу, яка виникла внаслідок ескалації конфлікту в провінції Ідліб у Сирії.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на інтерв’ю міністерки оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер наголошує, що такі дії допоможуть очистити шлях для політичних переговорів щодо припинення ​​війни у Сирії.

Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав розглянути питання про додаткові санкції проти Росії.

“У Путіна немає підстав реагувати на будь-які заклики європейців, поки йому не довелося нести відповідальність за спільні з Асадом завоювання в Сирії. Нам треба дати зрозуміти, що ми готові до жорсткої гри у дипломатії та в економіці”, – заявив він.

Реттген переконаний, що Захід повинен схилити Росію до переговорів через загрозу санкцій.

Нагадаємо, що ескалація конфлікту була спричинена спробою військ Асада силовим способом взяти під контроль території, що зараз під опозиційними угрупуваннями. Спричинений потік біженців до Туреччини вимусив останню втрутитися за для зупинення гуманітарної кризи та змусити урядові війська відійти до раніше оговореної лінії розмежування.