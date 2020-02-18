У Криму засудженого до двох років умовно за «сепаратизм» кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова звільнили від покарання у зв’язку зі збігом випробувального терміну .

Про це 2 березня Радіо Свобода розповів адвокат Олексій Ладін.

«На підставі статті 73 Кримінального кодексу Росії звільнений від покарання у вигляді позбавлення волі на два роки умовно з випробувальним терміном на два роки, в тому, що він 1 березня 2020 року знятий з обліку кримінально-виконавчої інспекції у зв’язку зі збігом випробувального терміну», ­– йдеться в довідці, яку Крим.Реалії надав Ладін.

1 березня 2018 року підконтрольний Росії Феодосійський міський суд засудив Кадирова до двох років тюрми умовно за звинуваченням у «публічних закликах до сепаратизму». 3 травня того ж року підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив вирок без змін.

За версією звинувачення, Кадиров у березні 2016 року поширив відеоролик користувача, який називав себе Дем’ян Дем’янченко та заявляв про створення батальйону «Крим» для протидії російській агресії у Донецькій та Луганській областях України.

За кілька місяців під цим поширеним дописом з’явився коментар від Кадирова, який містив слова: «Підтримую, Крим був, є і буде Україною». Проти нього відкрили справу за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії.

У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку «екстремістів і терористів». Сам Кадиров стверджував, що кримінальна справа – це провокація спецслужб у відповідь на його активну позицію та правозахисну діяльність.