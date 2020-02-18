Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва

20:01 02.03.2020   Крым

Секретний свідок, який дає свідчення по другій бахчисарайській групі "справи Хізб ут-Тахрір" заявив, що не пам'ятає про факти терористичної діяльності Сервера Мустафаєва, але згадав, що він був активістом громадської організації "Кримська солідарність".

Про це в понеділок з судового засідання, яке проходить в Ростові-на-Дону, інформує в Facebook "Кримська солідарність".

"Гемеджи: Чи відомо вам про підготовку терористичних актів та інших дій насильницького характеру з боку Мустафаєва? Свідок: Не можу пригадати", - наводить "Кримська солідарність" діалог адвоката Лілі Гемеджи і "засекреченого свідка Ісмаїлова".

Крім того, на прохання адвоката назвати, яку саме роботу Мустафаєв проводив як "член Хізб-ут-Тахрір" і яких конкретно людей привертав до діяльності цієї організації, свідок також відповів "не пам'ятаю".

Водночас, свідок обвинувачення наголосив, що Мустафаєв є активістом "Кримської солідарності". Але "незручне" для обвинувачення питання адвоката "яким чином це має відношення до пред'явленого обвинувачення?" суддя традиційно зняв.

Під час засідання політв'язень Сервер Мустафаєв і адвокат Ліля Гемеджи неодноразово висловлювали заперечення у зв'язку з тим, що в суді неможливо поставити питання й отримати відповіді по суті від свідка обвинувачення, крім слів "не пам'ятаю", "не знаю", "не можу пояснити", "не зрозумів питання".

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року під час масових облав у Бахчисараї за обвинуваченням в "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір`яєва та Ернеса Аметова.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону приступив до розгляду по суті другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

2 березня 2020 року після оголошеної перерви суд призначив наступне засідання на завтра, 3 березня.



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