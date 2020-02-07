Подразделения российской военной полиции введены в сирийский город Серакаб, сообщается в пресс-релизе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5, сообщает Коммерсантъ.

M4 соединяет сирийский город Латакия с границей Ирака, M5 находится между Алеппо и городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.

Серакаб располагается на северо-западе Сирии и входит в состав провинции Идлиб, которая пока остается под контролем незаконных вооруженных формирований. В текущем году в зоне деэскалации в Идлибе начались столкновения военнослужащих турецкой и сирийской правительственной армий.

В ночь на 3 февраля армия Сирии нанесла удар по террористам рядом с Серакабом. Под обстрел попали турецкие военные, четверо из них погибли. Минобороны РФ утверждает, что турки передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону.