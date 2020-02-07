В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
|19:45 02.03.2020
|Россия
Подразделения российской военной полиции введены в сирийский город Серакаб, сообщается в пресс-релизе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5, сообщает Коммерсантъ.
M4 соединяет сирийский город Латакия с границей Ирака, M5 находится между Алеппо и городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.
Серакаб располагается на северо-западе Сирии и входит в состав провинции Идлиб, которая пока остается под контролем незаконных вооруженных формирований. В текущем году в зоне деэскалации в Идлибе начались столкновения военнослужащих турецкой и сирийской правительственной армий.
В ночь на 3 февраля армия Сирии нанесла удар по террористам рядом с Серакабом. Под обстрел попали турецкие военные, четверо из них погибли. Минобороны РФ утверждает, что турки передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону.
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