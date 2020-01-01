"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens
|19:21 02.03.2020
|Россия
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили воспользоваться опционом и продать свои 35% в российском совместном предприятии с Siemens — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
Условия СП предусматривают, что у "Силовых машин" раз в три года появляется возможность продать свою долю партнеру. Опцион можно реализовать в течение трех месяцев. Текущее окно открылось 2 декабря 2019 года и закрылось 1 марта. Стороны начали переговоры в середине января, известно Интерфакс.
В "Силовых машинах" отказались от комментариев, в Siemens на запрос издания не ответили.
Пока цена продажи пакета не определена, говорят источники газеты. Чтобы договориться о цене, у сторон есть два месяца, по условиям опциона. Если компании не договорятся, к переговорам будет подключен независимый оценщик. Источник, близкий к "Силовым машинам", оценивает их долю в СТГТ в $5–6 млн, объясняя, что у предприятия нет производства полного цикла и оно сводится к отверточной сборке комплектующих из Германии. Загрузка СТГТ остается на уровне 60–70%, отмечает он.
Выкупив долю "Силовых машин", Siemens должен привлечь в СП другого российского инвестора. По данным "Коммерсанта", это может быть "Газпром энергохолдинг".
"Силовые машины" решили выйти из СП, поскольку по условиям акционерного соглашения компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне СТГТ, при этом компания Мордашова хочет делать собственную газовую турбину. Также правительство запрещает участие турбин, созданных в компании с преимущественной долей иностранного акционера, в программе модернизации старых ТЭС.
Работе СП также мешают санкции США, введенные против "Силовых машин".
После выхода из СП компании будут конкурировать как поставщики газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65–170 МВт (этой технологии в России пока нет) в рамках программы модернизации ТЭС.
В отношении доли Siemens опцион не предусмотрен, но "Силовые машины" ранее предлагали ее выкупить, говорят источники издания. Siemens вправе инициировать опцион на покупку доли "Силовых машин" только 2 декабря 2021 года, говорил ранееглава Siemens в России Александр Либеров. Он не исключал, что такая возможность будет использована.
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