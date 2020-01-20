В Одессе начали разбирать аварийный Boeing Turkish Airlines

19:01 02.03.2020   Украина

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в аэропорту Одессы 21 ноября прошлого года, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Думскую.

Бригада из десяти турецких специалистов вот уже несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона. В связи с деформацией передней части фюзеляжа Boeing окончательно признан не подлежащим восстановлению.

С 23 ноября самолет находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. Интересно, что сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле.

Предполагается, что все ценное (узлы, агрегаты, оборудование, кресла) будет демонтировано для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

В прошлый понедельник, когда в Одессу пришел циклон "Юлия", носовую часть фюзеляжа буквально сдуло со специальной подставки-ложемента, на которой он стоял из-за отсутствия передней стойки шасси. На следующий день носовую часть подняли краном и поставили на новую стойку.

Ранее ЦТС сообщал, что 21 ноября 2019 года в аэропорту Одесса во время приземления у самолета авиакомпании Turkish Airlines сложилась стойка шасси, в результате чего лайнер выкатился за пределы ВПП.



Ще на цю тему:

15:21 02.03.2020
Пристайко анонсував візит делегації з Ірану щодо катастрофи МАУ
09:40 21.02.2020
Аварія танкера біля Одеси: прокуратура наполягає на особистому зобов'язанні для капітана
18:21 17.02.2020
Танкер Delfi може "застрягнути" на пляжі Одеси до курортного сезону
16:41 17.02.2020
Україна не погодиться визнати винним у збитті літака МАУ "якогось солдата" - Пристайко
15:21 17.02.2020
40 днів від катастрофи літака МАУ: для вшанування жертв у «Борисполі» відкрили сквер
08:20 04.02.2020
У Чорноморському порту сталася аварія — тонни сірки висипалися з контейнера/ Фото, відео
20:30 23.01.2020
Британія визнала помилку щодо тризуба та видаляє його з посібника про екстремістів
08:15 22.01.2020
Підйом танкера Delfi з мілини можуть почати за тиждень
19:55 20.01.2020
Спецоперація у Херсоні: фігуранта справи Гандзюк везуть до суду в Києві
17:01 20.01.2020
Спецоперація у Херсоні: провели 30 обшуків й оголосили дев’ять підозр
08:30 14.01.2020
Пожежа у коледжі в Одесі: повідомлено про підозру ще одній особі
11:41 08.01.2020
В Одесі "замінували" аеропорт, міськраду та СБУ
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
11:45 02.03.2020
Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.03.2020
Німеччина закликає до нових санкцій для Росії та Сирії
19:45 02.03.2020
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
19:21 02.03.2020
"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens
16:41 02.03.2020
Крах «Северного потока-2»: спецкорабли покидают зону прокладки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
18:41 02.03.2020
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" в Сирії, - Bloomberg
17:15 02.03.2020
Ердоган: Росія і Іран не є для Туреччини цілями в Сирії
10:30 02.03.2020
У Туреччині відпустили співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 02.03.2020
Розвідка: РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
19:01 02.03.2020
В Одессе начали разбирать аварийный Boeing Turkish Airlines
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд