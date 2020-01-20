Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в аэропорту Одессы 21 ноября прошлого года, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Думскую.

Бригада из десяти турецких специалистов вот уже несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона. В связи с деформацией передней части фюзеляжа Boeing окончательно признан не подлежащим восстановлению.

С 23 ноября самолет находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. Интересно, что сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле.

Предполагается, что все ценное (узлы, агрегаты, оборудование, кресла) будет демонтировано для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

В прошлый понедельник, когда в Одессу пришел циклон "Юлия", носовую часть фюзеляжа буквально сдуло со специальной подставки-ложемента, на которой он стоял из-за отсутствия передней стойки шасси. На следующий день носовую часть подняли краном и поставили на новую стойку.

Ранее ЦТС сообщал, что 21 ноября 2019 года в аэропорту Одесса во время приземления у самолета авиакомпании Turkish Airlines сложилась стойка шасси, в результате чего лайнер выкатился за пределы ВПП.