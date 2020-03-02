Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" в Сирії, - Bloomberg
|18:41 02.03.2020
|Турция
Туреччина розгорнула в Сирії безпрецедентне число бойових дронів, щоб завдавати ударів по підтримуваних Росією сирійських урядових силах.
Про це пише Bloomberg, повідомляє ESPRESO.
Один з турецьких чиновників заявив, що це стало військовою новинкою, яка продемонструвала технологічну майстерність Анкари на полі бою.
За його словами, у відповідь на сирійський авіаудар, в результаті якого загинули 33 турецьких військових, Анкара розгорнула і використовувала для скоординованих дій безпрецедентне число дронів.
Вперше в історії "рої" безпілотників дозволили взяти під контроль таку велику територію.
Агентство відзначає, що десятки дронів завдали ударів по сирійських базах і складах озброєнь, і, більш того, змогли знищити кілька зенітно-ракетних комплексів, що ставить під сумнів ефективність обладнання російського виробництва, призначеного для запобігання таких повітряних атак.
Міністерство оборони Туреччини розмістило в Twitter записи ударів з дронів по сирійських танках, вантажівках та інших об'єктах.
Керівник програми з вивчення екстремізму і контртероризму Інституту Близького Сходу США Чарльз Лістер зазначає, що Туреччина веде в Сирії повітряну кампанію за допомогою одних тільки дронів, дії яких підтримуються артилерією і РСЗВ.
Лістер зазначив, що досі таке вдавалося лише Ізраїлю.
Нагадаємо, 1 березня Міністерство оборони Туреччини заявило, що у Сирії збито два бомбардувальника Су-24.
Того ж дня турецька армія знищила військовий аеродром у Алеппо, з якого авіація сил Башара Асада завдавала повітряних ударів.
Пізніше Росія заявила, що "не може гарантувати" безпеку турецької авіації в Сирії.
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