Сьогодні, 2 березня, в рамках робочого візиту делегації Міноборони України до Фінляндської Республіки, відбулася зустріч заступника Міністра оборони України Аліни Фролової з директором Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам (ЄЦПГЗ) пані Теєю Тіілікаінен.

В рамках зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки співпраці, зокрема ініціативу залучення експертів ЄЦПГЗ до відпрацювання Україною відповідної національної нормативно-правової бази у сфері реагування на гібридні загрози, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Заступник Міністра оборони України Аліна Фролова подякувала керівництву Центру за готовність розвивати співпрацю та зазначила, що Україна зацікавлена у налагодження співпраці з Центром передового досвіду з протидії гібридним загрозам з метою отримання інформації, ознайомлення з результатами роботи експертів, розвитку інструментів протидії гібридним загрозам, – повідомляє сайт Міноборони.

Довідка. Європейський центр передового досвіду з протидії гібридним загрозам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoE представляє собою міжнародну організацію у складі 27 держав-членів ЄС та/або НАТО, діяльність якої спрямована на посилення можливостей ЄС і НАТО з реагування на сучасні загрози міжнародній безпеці.