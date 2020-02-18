Путін задумав "узаконити" окупацію Криму поправкою до конституції
|18:01 02.03.2020
|Крым
Президент Росії Володимир Путін виступив з пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР.
Як передає OBOZREVATEL, про це 2 березня повідомив спікер нелегітимної Держдуми В'ячеслав Володін.
"Є (поправка про відчуження території. – Ред.)... РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, за винятком... демаркації та редемаркації державного кордону РФ із суміжними державами, спрямовані на відчуження частини території РФ, а також заклики до таких дій заборонені", – сказав спікер російської Держдуми.
Примітно, що автором ідеї про закріплення в конституції РФ неможливості відчуження територій є народний артист Росії Володимир Машков.
Таким чином окупанти сподіваються вирішити питання з "вікном можливостей" щодо Курильських островів, а також тимчасово окупованого українського Криму.
Ще на цю тему:
«Справа 26 лютого»: Київ відреагував на відкрите Росією провадження проти українських правоохоронців
Сьогодні 6 років виходу кораблів Морської охорони з Керчі
У МЗС назвали елементом гібридної агресії поїздки за кордон проросійських діячів із Криму
Рикошет від вкраденого Криму: як спроба анексії "допомогла" Росії програти $50 млрд
Єрмак обговорив із заступником глави АП Росії обмін “всіх на всіх”
У посольстві Великої Британії написали листи політв'язням-кримчанам
Анексія Криму - акт, якого ми ніколи не визнаємо: Євросоюз
ЄС підтвердив, що не визнає видані Росією в Криму паспорти
По Керченскому мосту могут нанести юридический удар