Президент Росії Володимир Путін виступив з пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР.

Як передає OBOZREVATEL, про це 2 березня повідомив спікер нелегітимної Держдуми В'ячеслав Володін.

"Є (поправка про відчуження території. – Ред.)... РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, за винятком... демаркації та редемаркації державного кордону РФ із суміжними державами, спрямовані на відчуження частини території РФ, а також заклики до таких дій заборонені", – сказав спікер російської Держдуми.

Примітно, що автором ідеї про закріплення в конституції РФ неможливості відчуження територій є народний артист Росії Володимир Машков.

Таким чином окупанти сподіваються вирішити питання з "вікном можливостей" щодо Курильських островів, а також тимчасово окупованого українського Криму.