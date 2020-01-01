Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн планує відвідати кордон Греції й Туреччини в супроводі президента Європейської ради Шарля Мішеля та спікера Європарламенту Давида Сассолі, щоб підтримати Афіни перед обличчям дедалі більшої мігрантської кризи.

Про це фон дер Ляйєн повідомила на пресконференції 2 березня, передає Радіо Свобода.

За її словами, троє лідерів Євросоюзу доєднаються до прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса у його поїздці на кордон 3 березня.

Грецька влада повідомляла, що вже запобігла близько 10 тисячам спроб нелегально перетнути кордон протягом дня після того, як президент Туреччини Реджеп Тейїп Ердоган заявив про рішення «відкрити двері» до Європи для мігрантів, які тікають від конфлікту на Близькому Сході.

«Я визнаю, що Туреччина перебуває в скрутній ситуації у зв’язку з біженцями та мігрантами, але те, що ми бачимо, не може бути відповіддю чи рішенням. Виклик, з яким зіткнулася Греція – це загальноєвропейський виклик», – заявила фон дер Ляйєн.​

Ердоган, своєю чергою, знову заявив 2 березня, що незабаром «мільйони» мігрантів та біженців вирушать до Європи.

«Сотні тисяч вже перетнули (кордон – ред.), незабаром ми побачимо, як цифра сягне мільйонів», – заявив президент Туреччини у телевізійному зверненні. Натомість дані з грецького кордону свідчать про набагато менші цифри.

У Туреччині зараз перебуває понад 3,5 мільйона біженців, головним чином з Сирії, де дев’ять років тривають військові дії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про зміну політики щодо біженців кілька днів тому – після різкого загострення ситуації на північному заході Сирії через підтриманого Росією наступу сил сирійського президента Башара Асада. Ердоган заявив, що Туреччина відкриє для біженців кордон з Євросоюзом, оскільки той, за його словами, не виконує взяті на себе фінансові зобов’язання, а також не надто активно бере участь у врегулюванні сирійського конфлікту.