Влада Азербайджану вирішила закрити всі навчальні заклади у країні через побоювання поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Azerbaycan24, передає УНІАН.

Таке рішення прийнято з метою проведення дезінфекційних та інших профілактичних робіт у всіх вишах та школах країни. Навчальний процес планується відновити 10 березня.

Крім того, в зв'язку із цим вирішено також перенести всі заходи.

Станом на 2 березня коронавірусом в Азербайджані заразилися три людини.



