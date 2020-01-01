Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
|17:30 02.03.2020
|Азербайджан
Влада Азербайджану вирішила закрити всі навчальні заклади у країні через побоювання поширення коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Azerbaycan24, передає УНІАН.
Таке рішення прийнято з метою проведення дезінфекційних та інших профілактичних робіт у всіх вишах та школах країни. Навчальний процес планується відновити 10 березня.
Крім того, в зв'язку із цим вирішено також перенести всі заходи.
Станом на 2 березня коронавірусом в Азербайджані заразилися три людини.
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