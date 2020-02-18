Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що ні Росія, ні Іран не є цілями для армії його країни в Сирії, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал NTV.

“У Сирії Туреччина безпосередньо не цілиться ні в Росію, ні в Іран. Ми знищуємо тільки елементи режиму (так Анкара називає офіційний Дамаск)”, — вказав в понеділок під час виступу в Анкарі Ердоган, чий виступ транслював телеканал NTV. При цьому турецький лідер зазначив, що “чекає (від інших держав) прояви поваги” до такої позиції Анкари, а участь в бойових діях в Сирії “не є особистим вибором (керівництва), а волею всього народу”.

“Я знову звертаюся до Росії і Ірану. Туреччина не має проблем з цими країнами в Сирії. У нас немає ні видів на територію Сирії, ні прагнень там закріпитися”, — додав він.

Коментуючи операцію ЗС Туреччини “Весняний щит”, що почалася 27 лютого в Ідлібі, Ердоган заявив, що армія сирійського президента Башара Асада зазнає ще більше втрат. “Після загибелі 34 наших солдат в Ідлібі ми почали операцію. Ми не залишимо без відповіді кожну пролиту там краплю крові наших мучеників. Ми вже нанесли найбільше в історії шкоди режиму, і ці втрати для нього — тільки початок”, — вказав Ердоган.

Додамо, Ердоган приїде в Москву 5 березня для переговорів з Путіним.