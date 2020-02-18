У Постійному представництві президента України в АРК прокоментували кримінальне переслідування Слідчого комітету Росії проти українських правоохоронців через кримські «сутички 26 лютого».

«Сьогодні «каральна машина» держави-окупанта запрацювала вже проти наших правоохоронців. Знаємо, що жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без нашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях», – йдеться в повідомленні представництва президента, передає Радіо Свобода.

Раніше 2 березня Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи щодо співробітників української Нацполіції і прокуратури за відкриття кримінального провадження щодо російських слідчих, які переслідували заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза за події 26 лютого 2014 року в анексованому Криму. Повідомлялося, що російський слідком порушив справу щодо українських правоохоронців за статтею про «незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності».

Минулого тижня Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам, які переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим.

До того Прокуратура АРК повідомила низку підозр суддям підконтрольних Росії судів Криму, які виносили вироки в рамках «справи 26 лютого».

26 лютого 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинуватила заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза в організації масових заворушень.