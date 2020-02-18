«Справа 26 лютого»: Київ відреагував на відкрите Росією провадження проти українських правоохоронців

17:01 02.03.2020   Крым

У Постійному представництві президента України в АРК прокоментували кримінальне переслідування Слідчого комітету Росії проти українських правоохоронців через кримські «сутички 26 лютого».

«Сьогодні «каральна машина» держави-окупанта запрацювала вже проти наших правоохоронців. Знаємо, що жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без нашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях», – йдеться в повідомленні представництва президента, передає Радіо Свобода.

Раніше 2 березня Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи щодо співробітників української Нацполіції і прокуратури за відкриття кримінального провадження щодо російських слідчих, які переслідували заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза за події 26 лютого 2014 року в анексованому Криму. Повідомлялося, що російський слідком порушив справу щодо українських правоохоронців за статтею про «незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності».

Минулого тижня Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам, які переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим.

До того Прокуратура АРК повідомила низку підозр суддям підконтрольних Росії судів Криму, які виносили вироки в рамках «справи 26 лютого».

26 лютого 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинуватила заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза в організації масових заворушень.



Ще на цю тему:

18:01 02.03.2020
Путін задумав "узаконити" окупацію Криму поправкою до конституції
15:01 02.03.2020
Сьогодні 6 років виходу кораблів Морської охорони з Керчі
11:15 02.03.2020
СК РФ відкрив справу стосовно працівників поліції і прокуратури України
11:01 02.03.2020
У МЗС назвали елементом гібридної агресії поїздки за кордон проросійських діячів із Криму
10:45 02.03.2020
Рикошет від вкраденого Криму: як спроба анексії "допомогла" Росії програти $50 млрд
08:10 02.03.2020
Єрмак обговорив із заступником глави АП Росії обмін “всіх на всіх”
20:15 28.02.2020
У посольстві Великої Британії написали листи політв'язням-кримчанам
12:01 28.02.2020
Анексія Криму - акт, якого ми ніколи не визнаємо: Євросоюз
10:15 28.02.2020
ЄС підтвердив, що не визнає видані Росією в Криму паспорти
10:01 28.02.2020
По Керченскому мосту могут нанести юридический удар
09:30 28.02.2020
У Генічеську делегація з Туреччини оглянула місце будівництво житлового містечка
09:01 28.02.2020
Посольство ФРН: «як і 6 років тому наша позиція незмінна: Крим – це Україна»
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
11:45 02.03.2020
Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.03.2020
Німеччина закликає до нових санкцій для Росії та Сирії
19:45 02.03.2020
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
19:21 02.03.2020
"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens
16:41 02.03.2020
Крах «Северного потока-2»: спецкорабли покидают зону прокладки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
18:41 02.03.2020
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" в Сирії, - Bloomberg
17:15 02.03.2020
Ердоган: Росія і Іран не є для Туреччини цілями в Сирії
10:30 02.03.2020
У Туреччині відпустили співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 02.03.2020
Розвідка: РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
19:01 02.03.2020
В Одессе начали разбирать аварийный Boeing Turkish Airlines
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд