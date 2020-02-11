По данным навигационного портала Marinetraffic, первым ушел крупнейший в мире камнеукладчик Stornes, сообщает EADaily. Он возобновил работы на газопроводе, шведском участке, 21 февраля, однако пробыл на трассе не более недели.

Судно ушло в норвежский порт Джелса, а сейчас движется в направлении британского Бродика в Северном море, информирует enovosty.com/news.

Следом за Stornes, «Северный поток-2» покинул и камнеукладчик Nordnes, который вел работы в финских водах. Сейчас судно находится уже в нидерландском Влиссингене.

Rockpiper — единственный камнеукладчик, который продолжает работы на «Северном потоке — 2». По данным Marinetraffic, он вернулся в финский Инкоо со шведского участка, где, очевидно, заменил Stornes.

Судно специального назначения Rockpiper находится в управлении нидерландской Boskalis, а принадлежит кипрской оффшорной компании BW Marine Cyprus. В проекте «Северного потока — 2» оно участвовало, судя по материалам правительства России и данным портала Vesselfinder, и в прошлом году. И причин, почему камнеукладчики продолжали работы, может быть несколько.

Во-первых, в отличие от трубоукладчиков компании Allseas, от судна специального назначения не зависит завершение строительства газопровода. Во-вторых, от засыпки гравием уже уложенного участка газопровода может зависеть безопасность как самой магистрали, так и окружающей среды. Оператор проекта Nord Stream 2 AG утверждал, что строительные работы на «Северном потоке-2» продолжаются.



