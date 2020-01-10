Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії Соріну Пінтеа доправлено до слідчого ізолятору після того, як суд в Бухаресті у суботу ухвалив рішення про затримання її на 30 діб. Рішення не є остаточним, але до розгляду апеляції вона має залишатися під вартою.

Колишню очільницю румунського МОЗ звинувачують у отриманні хабара у розмірі 10000 євро та 120000 леїв – сум, що становили 7% від вартості контракту на виконання робіт у повітовій лікарні Байя Маре, повідомляє Балканський оглядач.

Як зазначають ЗМІ, Соріна Пінтеа керувала лікарнею Байя Маре до того, як була міністром попереднього уряду Соціал-демократичної партії (PSD) під керівництвом Віоріки Денчіле, і після того, як пішла з посади.

У заяві адвокатів екс-очільниці МОЗ, розповсюдженої у неділю ввечері, наголошується, що їхній клієнт є невинуватим.

Наразі Пінтеа просить перевести її до лікарні в Бухаресті на тій підставі, що вона страждає на аутоімунне захворювання, яке вимагає спеціалізованого лікування.