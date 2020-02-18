Фигурант красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров находится в спецблоке под круглосуточным видеонаблюдением, так как он "особо опасный "террорист".

Об этом сообщает "Крымская солидарность" с ссылкой на супругу политзаключенного, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Сказал, что крошатся, выпадают зубы, но никакую стоматологическую помощь никто не оказывает. «Еду, которую здесь дают, не то что есть, на нее смотреть невозможно, поэтому питаюсь тем, что передают в передачах», - говорит он. Сообщил, что ходит на прогулку, хоть через металлическую клетку видит небо, читает много литературы, письма, которые получает с разных уголков мира", - рассказала супруга.

По информации жены, политзаключенный провел в этапе 12-16 часов, сидя на железном стуле с сумками на коленях. В таком положении ехали до Краснодара, далее на поезде до Ростова.

Напомним, что 14 февраля 2019 года российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар в пгт. Октябрьское Красногвардейского района. Троих мужчин задержали и увезли в управление ФСБ. На них возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир".

15 февраля Киевский районный "суд" Симферополя арестовал задержанных после обыска крымских татар - Эскендера Абдулганиева, Рустема Эмирусеинова и Арсена Абхаирова - по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".