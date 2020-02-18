Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров находится в спецблоке - супруга

16:01 02.03.2020   Крым

Фигурант красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров находится в спецблоке под круглосуточным видеонаблюдением, так как он "особо опасный "террорист".

Об этом сообщает "Крымская солидарность" с ссылкой на супругу политзаключенного, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Сказал, что крошатся, выпадают зубы, но никакую стоматологическую помощь никто не оказывает. «Еду, которую здесь дают, не то что есть, на нее смотреть невозможно, поэтому питаюсь тем, что передают в передачах», - говорит он. Сообщил, что ходит на прогулку, хоть через металлическую клетку видит небо, читает много литературы, письма, которые получает с разных уголков мира", - рассказала супруга.

По информации жены, политзаключенный провел в этапе 12-16 часов, сидя на железном стуле с сумками на коленях. В таком положении ехали до Краснодара, далее на поезде до Ростова.

Напомним, что 14 февраля 2019 года российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар в пгт. Октябрьское Красногвардейского района. Троих мужчин задержали и увезли в управление ФСБ. На них возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир".

15 февраля Киевский районный "суд" Симферополя арестовал задержанных после обыска крымских татар - Эскендера Абдулганиева, Рустема Эмирусеинова и Арсена Абхаирова - по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".



Ще на цю тему:

20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
13:15 02.03.2020
День рождения за решеткой: Марлен Асанов вынужден встречать свое 43-летие в застенках ФСБ
09:01 02.03.2020
Блогеру Мемедемінову відмовляють в апеляції, щоб тримати в умовах тортур — адвокат
15:45 28.02.2020
Окупанти лишили під арештом обвинуваченого в участі у кримськотатарському батальйоні "Аскер"
14:15 28.02.2020
В Україні запровадять молебень за полеглими в російсько-українській війні кримськими татарами
20:01 27.02.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности
16:01 27.02.2020
Денісова повідомила про погіршення здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаїлова та Умерова
12:30 27.02.2020
Туреччина обере в Україні ділянки під будівництво 500 квартир для кримських татар
10:30 27.02.2020
У двох фігурантів кримських “справ Хізб ут-Тахрір” погіршився стан здоров’я в СІЗО — адвокат
08:15 27.02.2020
"Суд" у Криму залишив під вартою фігурантів “другої сімферопольської групи”
20:30 26.02.2020
Крымскотатарские политзаключенные на суде в РФ выступили в поддержку ATR / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
11:45 02.03.2020
Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.03.2020
Німеччина закликає до нових санкцій для Росії та Сирії
19:45 02.03.2020
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
19:21 02.03.2020
"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens
16:41 02.03.2020
Крах «Северного потока-2»: спецкорабли покидают зону прокладки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
18:41 02.03.2020
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" в Сирії, - Bloomberg
17:15 02.03.2020
Ердоган: Росія і Іран не є для Туреччини цілями в Сирії
10:30 02.03.2020
У Туреччині відпустили співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 02.03.2020
Розвідка: РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
19:01 02.03.2020
В Одессе начали разбирать аварийный Boeing Turkish Airlines
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд