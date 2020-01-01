Уранці 2 березня неподалік від порту Мітіліні (Лесбос, Греція) під час спроби переправитися морем перекинувся човен мігрантів. У підсумку загинула одна дитина.

Про це повідомляє грецьке агентство ANA-MPA, передає Гордон.

Інцидент стався приблизно о 9.00. Коли до човна з мігрантами, що прямував від берегів Туреччини в супроводі турецької берегової охорони, наблизився катер берегової охорони Греції, човен перекинувся. Як зазначає агентство, судно перевернули самі мігранти – це звична практика біженців, щоб змусити берегову охорону підняти їх на борт.



У човні було 48 осіб, зокрема двоє дітей. Одна з них померла, другу доправили в лікарню (її життя в безпеці). Вік і стать загиблої дитини в повідомленні не уточнюють.



Як пише агентство Reuters, це перша жертва нової міграційної кризи, що почалася 28 лютого, після того як Туреччина відкрила кордон для біженців на тлі загострення ситуації в Сирії. За даними турецької влади, до вечора 1 березня кордон Туреччини перетнуло понад 100 тис. осіб. Водночас влада Греції називає ці заяви дезінформацією.



Із 2011 року в Сирії триває військовий конфлікт. У бойових діях у різний час брали участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", а також збройні сили РФ, США, Ірану та Туреччини. У конфлікті Туреччина надає військову підтримку сирійській опозиції, а Росія – урядовим силам.



Турецькі військові наразі в Ідлібі, останній сирійській провінції, яку частково контролює опозиція, у межах підписаної у 2017 році угоди про зони деескалації в Сирії.



27 лютого 2020 року внаслідок удару по Ідлібу загинуло 33 турецьких військових, 36 – дістали поранення. Губернатор турецької провінції Хатай, що межує з кордоном Сирії, Рахмі Доган сказав, що авіаудару завдали "війська сирійського режиму".



У міністерстві оборони РФ заявили, що турецькі військовослужбовці "були в бойових порядках терористичних формувань", і відкинули свою причетність до удару. У міністерстві оборони Туреччини відповіли, що росіяни перед атакою знали про розташування турецьких військових в Ідлібі і що в цьому районі не було озброєних угруповань сирійської опозиції.



У Туреччині пообіцяли "багаторазову відповідь" на атаку. За даними міноборони Туреччини, турецькі військові завдали приблизно 200 ударів по позиціях сил президента Сирії Башара Асада в різних регіонах країни, унаслідок чого загинуло 329 сирійських військовослужбовців. Сирійська сторона не повідомляла про втрати.



1 березня Туреччина оголосила про початок військової операції "Весняний щит" у Сирії.

