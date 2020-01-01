Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції

15:41 02.03.2020   Греция

Уранці 2 березня неподалік від порту Мітіліні (Лесбос, Греція) під час спроби переправитися морем перекинувся човен мігрантів. У підсумку загинула одна дитина.

Про це повідомляє грецьке агентство ANA-MPA, передає Гордон.

Інцидент стався приблизно о 9.00. Коли до човна з мігрантами, що прямував від берегів Туреччини в супроводі турецької берегової охорони, наблизився катер берегової охорони Греції, човен перекинувся. Як зазначає агентство, судно перевернули самі мігранти – це звична практика біженців, щоб змусити берегову охорону підняти їх на борт.

У човні було 48 осіб, зокрема двоє дітей. Одна з них померла, другу доправили в лікарню (її життя в безпеці). Вік і стать загиблої дитини в повідомленні не уточнюють.

Як пише агентство Reuters, це перша жертва нової міграційної кризи, що почалася 28 лютого, після того як Туреччина відкрила кордон для біженців на тлі загострення ситуації в Сирії. За даними турецької влади, до вечора 1 березня кордон Туреччини перетнуло понад 100 тис. осіб. Водночас влада Греції називає ці заяви дезінформацією.

Із 2011 року в Сирії триває військовий конфлікт. У бойових діях у різний час брали участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", а також збройні сили РФ, США, Ірану та Туреччини. У конфлікті Туреччина надає військову підтримку сирійській опозиції, а Росія – урядовим силам.

Турецькі військові наразі в Ідлібі, останній сирійській провінції, яку частково контролює опозиція, у межах підписаної у 2017 році угоди про зони деескалації в Сирії.

27 лютого 2020 року внаслідок удару по Ідлібу загинуло 33 турецьких військових, 36 – дістали поранення. Губернатор турецької провінції Хатай, що межує з кордоном Сирії, Рахмі Доган сказав, що авіаудару завдали "війська сирійського режиму".

У міністерстві оборони РФ заявили, що турецькі військовослужбовці "були в бойових порядках терористичних формувань", і відкинули свою причетність до удару. У міністерстві оборони Туреччини відповіли, що росіяни перед атакою знали про розташування турецьких військових в Ідлібі і що в цьому районі не було озброєних угруповань сирійської опозиції.

У Туреччині пообіцяли "багаторазову відповідь" на атаку. За даними міноборони Туреччини, турецькі військові завдали приблизно 200 ударів по позиціях сил президента Сирії Башара Асада в різних регіонах країни, унаслідок чого загинуло 329 сирійських військовослужбовців. Сирійська сторона не повідомляла про втрати.

1 березня Туреччина оголосила про початок військової операції "Весняний щит" у Сирії.
 



Ще на цю тему:

20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
20:30 28.02.2020
На кордоні Греції і Туреччини мігрантів відганяли сльозогінним газом
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
20:45 19.12.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
11:45 02.03.2020
Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
18:41 28.02.2020
Молдова продовжила мораторій на програму громадянства через інвестиції
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.03.2020
Німеччина закликає до нових санкцій для Росії та Сирії
19:45 02.03.2020
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
19:21 02.03.2020
"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens
16:41 02.03.2020
Крах «Северного потока-2»: спецкорабли покидают зону прокладки
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 02.03.2020
Bloomberg: НАТО повинен виступити на боці Туреччини в конфлікті з Росією
18:41 02.03.2020
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" в Сирії, - Bloomberg
17:15 02.03.2020
Ердоган: Росія і Іран не є для Туреччини цілями в Сирії
10:30 02.03.2020
У Туреччині відпустили співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 02.03.2020
Розвідка: РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
19:01 02.03.2020
В Одессе начали разбирать аварийный Boeing Turkish Airlines
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд