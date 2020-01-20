Пристайко анонсував візит делегації з Ірану щодо катастрофи МАУ
|15:21 02.03.2020
|Украина
Найближчими днями до України приїде делегація з Ірану з розслідування справи про катастрофу літака МАУ у січні 2020 року.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, приїзд делегації з Ірану очікується найближчими днями.
"Вона привезе новини, які ми всі очікуємо довгий час. Через пару днів ми зможемо більш детально розповісти, яким чином проходить розслідування, зокрема робота з чорними ящиками і робота з компенсації", - додав Пристайко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань з 4 по 6 березня буде з робочим візитом в Україні. Очікується, що він проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром, міністром закордонних справ. Зазначимо, Канада теж є постраждалою стороною у справі про катастрофу літака МАУ.
Раніше також стало відомо, що у РНБО є три закриті версії щодо авіакатастрофи в Ірані.
"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
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