Сьогодні 6 років виходу кораблів Морської охорони з Керчі

15:01 02.03.2020   Крым

6 років тому, на початку березня 2014 року, за наказом командира 23-го загону морської охорони Юрія Лошака, морські прикордонники з Керчі під носом окупанта ескадрою у 11 кораблів та катерів 1 березня 2014-го року здійснили перехід з Керчі до Бердянську.

Сьогодні ці плавзасоби охороняють кордон та прикривають український берег в Азовському морі в межах Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Український мілітарний портал.

Загалом це 18 катерів та кораблів, 7 з яких від початку базувались у Маріуполі та ще 11 які вийшли з Керчі спочатку до Бердянську, а потім до Маріуполя.

Перехід українського катеру BG119 з Керчі до Бердянську.

Під час активної фази боїв у 2014-у році Морська охорона втратила один катер з тих, що виходив з Керчі – BG-119 та двох моряків – Дениса Пєтухова та Богдана Тищенко.

Також був потоплений катер BG-22, це сталось 7 червня 2018 року. Тоді пополудні під час виконання завдань за 2 милі від входу в порт Маріуполя малий катер Морської охорони ДПСУ UMS-1000 підірвався на плавучому вибуховому пристрої — прикордонники сприйняли невідомий предмет за радіобуй та намагалися його підтягнути до судна, в цей момент спрацював вибуховий пристрій.

На борту катера перебувало 4 військовики ДПСУ, 3 військовослужбовці ЗСУ та 1 особа. Шістьох постраждалих доставили в лікарню Маріуполя, один з них згодом помер — 45-річний мешканець Маріуполя, волонтер, чиновник міської служби Віталій Анатолійович Татар. 8 червня були знайдені фрагменти тіла зниклого командира катера — Антон Маслій загинув під час вибуху.

Згодом пошкоджений 7 червня 2015 року катер UMS-1000 було піднято й відремонтовано та повернуто до строю 26 травня 2017 року (витрати на ремонт склали 2,5 млн. гривень).



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