Постпреди країн ЄС розглянуть питання про продовження індивідуальних санкцій проти РФ
|14:21 02.03.2020
|Россия
Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) планує ухвалити поточного тижня без обговорення рішення про чергове продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у зв'язку з українською ситуацією, випливає з порядку денного засідання Coreper, оприлюдненого у Брюсселі.
"Рішення може бути ухвалене або в середу, 4 березня, або у п'ятницю, 6 березня. Це питання поки що уточнюється", - сказало Інтерфакс-Україна дипломатичне джерело в інститутах ЄС.
На порядку денному значиться питання "про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Йдеться про заборону на в'їзд до Євросоюзу і про заморожування банківських активів у ЄС.
Рада ЄС 28 січня 2020 року додала до відповідного санкційного списку сімох осіб. У цьому випадку санкції було накладено за причетність до організації 8 вересня 2019 року місцевих російських виборів у Криму та Севастополі.
Тепер, за даними на січень, індивідуальний санкційний список містить 177 фізичних осіб та 44 юридичні особи.
Ці обмежувальні заходи було впроваджено вперше в березні 2014 року стосовно осіб та організацій, які в Євросоюзі розцінюються як такі, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Ці санкції продовжувалися кожні півроку.
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