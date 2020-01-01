"Круизное недорозумение"начал свой длинный сезон
|14:01 02.03.2020
|Крым
"Круизное недорозумение" «Князь Владимир» начал навигацию по Черному морю на два месяца раньше, чем в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба компании «Черноморские круизы», в этом году его навигация продлится восемь месяцев, передает Крым Информ.
«Впервые за историю навигации лайнера «Князь Владимир» навигация судна начинается 1 марта и завершится только в конце октября 2020 года. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов», – говорится в сообщении.
В сезоне этого года лайнер сохранит свой недельный круизный тур: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. К этому маршруту добавится Абхазия – «Князь Владимир» зайдет в Сухум шесть раз.
В декабре прошлого года «Князь Владимир» совершил технический рейс в Абхазию после того, как там провели работы по углублению фарватера.
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