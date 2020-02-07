РФ заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії

13:45 02.03.2020   Россия

Командування угруповання військ Росії, яка підтримує режим Башара Асада у сирійському конфлікті, не може гарантувати безпеку польотів авіації Туреччини в небі Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у неділю керівник російського Центру із примирення ворогуючих сторін в Сирії контр-адмірал Олег Журавльов.

Він зазначив, що уряд Сирії був змушений оголосити про закриття повітряного простору над провінцією Ідліб.

"У цих умовах командування російського угрупування військ не може гарантувати безпеку польотів турецької авіації в небі Сирії", - цитує Журавльова російське агентство ТАСС.

Напередодні Міністерство національної оборони Туреччини заявило про збиття двох літаків режиму Башара Асада, які спробували атакувати турецькі літаки.

ЗС Туреччини також заявили, що зруйнували військовий аеродром сил Асада в районі Нейраб в провінції Алеппо.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".

 



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