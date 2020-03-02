"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови

13:30 02.03.2020   Молдова

У Кишиневі ветерани війни в Придністров'ї, які вимагають відставки уряду, оточили вхід до будівлі уряду та вже розбили скляні двері.

Про це повідомляє NewsMaker, передає ESPRESO.

Люди, що зібралися під Кабміном, вимагають відставки уряду і домагаються зустрічі з його представниками, пише видання. Вони скандують: "Ми народ, Додон зрадник", "Кіку на смітник, разом з Чокоєм", "Геть Додона", "Геть уряд".

Поліцейські, які оточили вхід в будівлю, погодилися впустити в будівлю представників протестувальників, але більшість маніфестантів не згодна і вимагає, щоб представники кабміну вийшли на вулицю.

Між мітингарями та правоохоронцями виникла сутичка. Один із протестувальників розбив скляні двері, які ведуть до урядової будівлі, повідомляє TV 8. Поліція вивела його з натовпу.

Мітингарі незадоволені проросійським курсом молдовського уряду та президента, а також – останніми заявами глава МЗС Молдови Ауреліу Чекоя, який сказав, що конфлікт в Придністров’ї вдалося припинити завдяки російській армії.

2 березня у Молдові відзначають річницю від початку конфлікту в Придністров’ї. Протест організувала Національна рада ветеранів війни.

 



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