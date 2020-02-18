В понедельник, 2 марта, политзаключенному, фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Марлену (Сулейману) Асанову исполнилось 43 года. Свой день рождения он вынужден встречать в застенках ФСБ, куда его и других фигурантов "дела" незаконно поместили оккупационные власти полуострова.

Коллектив Крымскотатарского Ресурсного Центра от всей души поздравляет Марлена Асанова с днем рождения! Желаем скорейшего освобождения и воссоединения с семьей и близкими, крепкого здоровья, терпения, несгибаемой воли и благополучия.

Напомним, что 11 октября 2017 года в городе Бахчисарай оккупанты провели массовые обыски в 6 домах крымских татар - Марлена Асанова, Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова, Мемета Белялова, Эрнеса Аметова, Сервера Зекирьяева. Всех задержали. Им выдвинули обвинение по статье 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

21 мая 2018 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах активистов общественного объединения "Крымская солидарность", в результате которых были задержаны Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Их также обвиняют в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир".

В феврале 2019 года против восьмерых фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" – Марлена Асанова, Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова, Мемета Белялова, Эрнеста Аметова, Сервера Зекирьяева, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова – было возбуждено уголовное дело по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

5 марта стало известно, что двум фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" – Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову – ужесточили обвинение из части второй ст. 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации") на часть первую ("организация деятельности террористической организации").

6 февраля, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев останутся под арестом до 13 мая 2020 года.