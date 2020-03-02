Викрадених ФСБ рибалок оштрафують за порушення правил виходу в море
|13:01 02.03.2020
|Крым
З затриманих на Азовському морі рибалок стягнуть штраф у розмірі 170 грн за те, що вони виходили в море не з місць базування плавзасобів.
Про це повідомляет ESPRESO з посиланням на слова голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.
Рибалки, які були затримані Росією 15 лютого в Азовському морі, в Україні заплатять штраф за порушення правил виходу в море. Про це в етері одного з телеканалів повідомив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
"Їх чекає штраф за порушення правил виходу. Вони вийшли в море поза місцями базування плавзасобів. Штраф з 170 гривень", - повідомив він.
Також Дейнеко розповів, що 1 березня рибалки пришвартувалися в порту Бердянськ.
Нагадаємо, про затримання ФСБ чотирьох мешканців Запорізької області, котрі нібито без документів рибалили у західній частині Азову, стало відомо 15 лютого.
Пізніше місцевий народний депутат Павло Мельник навів особисті дані чоловіків.
В суботу, 29 лютого 2020 року, рибалки повернулись на територію, підконтрольну Україні
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