З затриманих на Азовському морі рибалок стягнуть штраф у розмірі 170 грн за те, що вони виходили в море не з місць базування плавзасобів.

Про це повідомляет ESPRESO з посиланням на слова голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Рибалки, які були затримані Росією 15 лютого в Азовському морі, в Україні заплатять штраф за порушення правил виходу в море. Про це в етері одного з телеканалів повідомив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

"Їх чекає штраф за порушення правил виходу. Вони вийшли в море поза місцями базування плавзасобів. Штраф з 170 гривень", - повідомив він.

Також Дейнеко розповів, що 1 березня рибалки пришвартувалися в порту Бердянськ.

Нагадаємо, про затримання ФСБ чотирьох мешканців Запорізької області, котрі нібито без документів рибалили у західній частині Азову, стало відомо 15 лютого.

Пізніше місцевий народний депутат Павло Мельник навів особисті дані чоловіків.

В суботу, 29 лютого 2020 року, рибалки повернулись на територію, підконтрольну Україні