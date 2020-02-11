Росія озброюється, щоб "нікому не спало на думку воювати з нею" - Путін

12:45 02.03.2020   Россия

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія озброюється, щоб «нікому не спало на думку воювати з нею».

Про це він сказав інтерв'ю державному агентству ТАСС, присвяченому 20-річчю влади Путіна в Росії, повідомляє УНІАН

«Ми ні з ким не збираємось воювати, але ми створюємо таку ситуацію у сфері оборони, щоб нікому не спало на думку воювати з нами», - сказав Путін. За його словами, за розміром оборонного бюджету Росія перебуває на сьомому місці у світі, поступаючись за цим показником США, Китаю, Саудівській Аравії, Великій Британії, Франції й Японії. «Більше того, наші витрати з року в рік скорочуються. А витрати інших країн ростуть», - сказав Путін.

Він заявив, що при цьому склалася унікальна ситуація, коли Росія в оборонній сфері перестала бути в ролі держави, яка «наздоганяє». «Ми вперше створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає у світі. Тепер вони наздоганяють нас. Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи», - заявив Путін.

Він зазначив, що має на увазі перш за все створені в країні гіперзвукові ударні комплекси, зокрема й міжконтинентальні. Путін також заявив, що частка сучасної техніки у військах зросла з 6% до майже 70%. «Це і є ситуація, яка називається стратегічною стабільністю і балансом сил. Завдяки цьому стратегічному балансу світ втримався після Другої світової війни від великих військових конфліктів. Саме завдяки ось цій стратегічній стабільності і стратегічного балансу», - вважає Путін.

«До речі, створюючи систему протиракетної оборони, американці і хотіли порушити цю стратегічну стабільність і стратегічний баланс, вважаючи, що якщо вони над собою створять антиракетну парасольку, то тоді інша сторона не зможе відповідним чином відповісти в разі застосування ними ядерної зброї. Але створивши ці сучасні комплекси, зокрема й комплекси, які легко долають будь-яку систему ПРО, ми цю стратегічну стабільність і стратегічний баланс зберігаємо. Принципово важливо не лише для нас, а й для міжнародної безпеки», - заявив він.

 



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