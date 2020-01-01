В Херсонській облдержадміністрації хочуть вивести рибу з тіні

12:30 02.03.2020   Украина

У Херсонській облдержадміністрації розроблено обласну програму розвитку рибного господарства на 2020—2022 роки. Її втілення дасть Херсонщині змогу стати базовим регіоном для розвитку цієї галузі.

У межах програми передбачено залучити 11 мільйонів гривень з державного бюджету на оновлення рибопромислового флоту і 3 мільйони — з обласного на проведення інвентаризації та бонітування водойм області. Заплановано обстежити водні об’єкти на предмет їх фактичних характеристик, стану гідротехнічних споруд та можливостей їхнього використання для потреб риборозведення, повідомляє Новый Визит.

Мета програми — забезпечення сталого розвитку рибного господарства, збереження та збільшення запасів промислових видів риб, упровадження комплексних заходів з підвищення продуктивності водойм та виведення рибної галузі з тіні.

Очікують, що в результаті реалізації важливого для області та країни проєкту рівень споживання рибної продукції на людину в області збільшиться до 15 кілограмів на рік. Збільшаться обсяги вилову водних біоресурсів, з’являться нові робочі місця, вітчизняна рибна продукція стане конкурентоспроможною, знизяться корупційні ризики у рибній галузі.

Хоча на практиці ситуація протилежна. Наразі рибалки Херсонщині досі не можуть почати промисловий лов риби за відсутності квот і бюрократичних затримок з боку Держрибагенства.



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