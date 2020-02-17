Еще одному оккупанту не дали "шенген"
|12:15 02.03.2020
|Крым
Так назаваемому "начальнику управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского" Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Норвегии, где планировалась конференция, посвященная аннексированному полуострову.
Об этом сообщает РИА Новости, - передает Керчь.ФМ.
Международная конференция "Крым в геополитической перспективе" состоится в конца марта в Осло. Ее организаторы — общественная организация "Народная дипломатия — Норвегия".
"Я получил официальное приглашение принять участие в конференции. Однако визовый центр и посольство Королевства Норвегии в Москве отказались принимать мои документы на визу, мотивируя это те, что мой российский заграничный паспорт для Европейского союза является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму", — сказал РИА Новости Мащенко.
Мащенко подчеркнул, что норвежское посольство в своем ответе также предложило ему посетить Норвегию по украинскому биометрическому паспорту.
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