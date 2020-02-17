В оккупированных Крыму и Севастополе на карантине находятся 50 человек, вернувшихся из Китая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение появилось после того, как накануне разразился скандал: оказалось, что еще в середине февраля в аннексированном Севастополе из-под наблюдения сбежала помещенная в карантин женщина.

Оккупанты скрывали этот факт, до тех пор, пока о нем не узнали журналисты. После того, как информация просочилась в прессу, начали поступать официальные комментарии. Вчера заявление сделал "департамент" здравоохранения аннексированного Севастополя, сегодня – "Роспотребнадзор" оккупированного Крыма.

