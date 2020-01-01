Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок
|11:45 02.03.2020
|Греция
Греція заблокувала прийняття нових клопотань про надання притулку на наступний місяць після того, як Туреччина "відкрила кордон" для мігрантів до ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про призупинення прийому клопотань про надання притулку в неділю ввечері. Він сказав, що Греція "підвищила рівень стримування на своїх кордонах до максимуму".
"Кордони Греції - це зовнішні кордони Європи. Ми будемо їх захищати… Ще раз, не намагайтеся в'їхати в Грецію незаконно - вас повернуть назад", - попередив він.
Грецькі чиновники раніше заявили, що вони зупинили майже 10 тисяч мігрантів, які проривають її сухопутний кордон з Туреччиною. Деякі мігранти кидали каміння та металеві прути, коли їх зупиняли на кордоні. Грецькі прикордонники застосовували сльозогінний газ.
Туреччина заявляє, що не може впоратися з кількістю людей, що рятуються від війни в Сирії. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що з п'ятниці Анкара не спинятиме мігрантів, які хочуть потрапити в сусідні держави-члени ЄС – до Греції і Болгарії.
Він ухвалив таке рішення після того, як щонайменше 33 турецьких солдатів було вбито в результаті повітряних ударів армії Асада в провінції Ідліб на півночі Сирії минулого тижня.
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