Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота России «Иван Антонов» провёл в Средиземном море комплексное учение по преодолению минного заграждения и ведению морского боя.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота РФ, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море.

Корабль выполняет задачи в Средиземноморье с января 2020 года.