Оккупанты провели учение в Средиземном море
|11:30 02.03.2020
|Крым
Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота России «Иван Антонов» провёл в Средиземном море комплексное учение по преодолению минного заграждения и ведению морского боя.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота РФ, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море.
Корабль выполняет задачи в Средиземноморье с января 2020 года.
Ще на цю тему:
20:00 29.02.2020
Два фрегата Черноморского флота отправились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота отправились в Средиземное море
21:01 28.02.2020
Богдан Устименко – дело в Гааге по захвату россиянами кораблей и моряков не закрыто
Богдан Устименко – дело в Гааге по захвату россиянами кораблей и моряков не закрыто
12:30 28.02.2020
Росія відправила до Сирії два фрегати з крилатими ракетами
Росія відправила до Сирії два фрегати з крилатими ракетами
13:30 27.02.2020
ЗРК С — 400 оккупантов прикрыли корабли ЧФ РФ от воздушной атаки
ЗРК С — 400 оккупантов прикрыли корабли ЧФ РФ от воздушной атаки
08:01 27.02.2020
Гідроакустика РФ у Криму стежить за суднами, що йдуть до портів України - Воронченко
Гідроакустика РФ у Криму стежить за суднами, що йдуть до портів України - Воронченко
16:01 25.02.2020
У Генічеськомі районі прикордонники розпочали проведення заходів з посилення охорони та оборони
У Генічеськомі районі прикордонники розпочали проведення заходів з посилення охорони та оборони
17:30 24.02.2020
Корабли Черноморского флота вели бой "одиночным кораблем"
Корабли Черноморского флота вели бой "одиночным кораблем"