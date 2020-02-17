Оккупанты провели учение в Средиземном море

11:30 02.03.2020   Крым

Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота России «Иван Антонов» провёл в Средиземном море комплексное учение по преодолению минного заграждения и ведению морского боя.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота РФ, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море.

Корабль выполняет задачи в Средиземноморье с января 2020 года.



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