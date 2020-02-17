Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно співробітників поліції і прокуратури України за те, що у російському відомстві назвали "незаконне кримінальне переслідування російських слідчих".

Про це повідомили у пресслужбі СК РФ, передає УНН.

У СК РФ заявили, що йдеться про "російських слідчих", які вели "справу" заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

За даними СК Росії, щодо трьох "громадян, які здійснювали попереднє слідство стосовно вказаної особи" у лютому 2020 року було ініційовано розслідування співробітниками Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим, які перебувають у місті Херсоні. Також у СК РФ вказали, що "у межах досудового провадження заступник начальника ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв" виніс повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, стосовно "російських слідчих".

За цим фактом в СК РФ порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів за статтею про "незаконне притягнення завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності".

Нагадаємо, суд у РФ заочно засудив ексміністра оборони України до шести років колонії.