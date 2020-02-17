Речниця МЗС України Катерина Зеленко вважає, що поїздки за кордон проросійських діячів з Криму – це один з елементів гібридної агресії Росії та спроби створити видимість того, що анексований півострів процвітає.

Про це вона сказала в ефірі Радіо Крим.Реалії, повідомляє Укрінформ.

«Це один з елементів гібридної агресії Росії. Мало того, що було зроблено спробу анексії українського Криму, так ще й окупаційна влада намагається створити помилкову реальність, димову завісу – нібито в умовах окупації Крим процвітає. Для цього використовують будь-які міжнародні майданчики, будь-які заходи економічного та культурного характеру. Туди намагаються приїжджати представники кримської окупаційної влади, щоб просувати помилковий наратив про те, що в Криму все добре, з правами людини проблем немає, і взагалі на півострові після окупації склалася стабільна, спокійна ситуація. Природно, це не відповідає дійсності», – зазначила Зеленко.

Водночас вона заявила, що з 2014 року жоден із міжнародних моніторингових механізмів не отримав доступ до Криму.

«Це слабке місце Росії в питанні Криму: якби вона була готова насправді надати доступ, чому за шість років окупації ніякого моніторингу не було? Росія не дає такої можливості. Одна справа – говорити про свою готовність, інше – конкретні дії. Тим часом люди, які пережили ув'язнення в Росії або в Криму, розповідають, яка там ситуація насправді, в якій небезпеці перебувають ті, хто намагається протистояти окупації півострова», – додала речниця МЗС.

За інформацією ЗМІ, минулого тижня в підконтрольній Росії адміністрації Ялти повідомили, що представники місцевої влади відвідали Ніццу. Вони стверджують, що зустрілися там з мером Ніцци Крістіаном Естрозі.

Посол України у Франції повідомив, що представники адміністрації Ялти перебували у французькій Ніцці під прикриттям традиційного карнавалу.

Підконтрольна Росії влада Криму і представники проросійських організацій півострова періодично роблять спроби відвідати міжнародні форуми для легалізації анексії.