У Туреччині відпустили співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik

10:30 02.03.2020   Турция

Усіх затриманих співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik допитували через статтю "Вкрадена держава: 80 років тому Франція віддала Туреччині частину Сирії", опубліковану на сайті агентства.

Влада Туреччини відпустила чотирьох затриманих співробітників російського пропагандистського агентства Sputnik, повідомила 1 березня турецька редакція Deutsche Welle.

Як зазначає видання, затриманих, зокрема головного редактора турецького підрозділу російського агентства Махіра Бозтепе, звільнили за рішенням суду.

Стосовно затриманих ведуть кримінальне провадження за ст. 301 (образа Туреччини, турецької нації або турецьких урядових інститутів) і 302 Кримінального кодексу Туреччини. Затриманих допитували у зв'язку з їхнім матеріалом під назвою "Вкрадена держава: 80 років тому Франція віддала Туреччині частину Сирії". Як зазначає турецька редакція британської газети The Independent, у статті йшлося, що Туреччина "вкрала" сирійську провінцію; увагу правоохоронців також привернули вислови "геноцид вірмен" і "курдські партизани".

Про затримання чотирьох співробітників Sputnik в Анкарі і Стамбулі стало відомо 1 березня. Головний редактор телеканала RT та інформагентства Sputnik Маргарита Симоньян писала, що трьох співробітників в Анкарі затримали 29 лютого після того, як до них додому увірвалися протестувальники, які нібито викрикували гасла: "Туреччина для турків", "Зрадники", "Російські шпигуни". Наступного дня після обшуку у Стамбулі затримали і головреда турецького Sputnik.

Інциденти сталися на тлі загострення турецько-російських відносин через ескалацію в Сирії.

27 лютого 2020 року внаслідок удару по сирійській провінції Ідліб загинуло 33 турецьких військових, 36 дістали поранення. Губернатор турецької провінції Хатай, яка межує з кордоном Сирії, Рахмі Доган сказав, що завдали авіаудару "війська сирійського режиму".

У міністерстві оборони РФ заявили, що турецькі військовослужбовці "перебували в бойових порядках терористичних формувань", і відкинули свою причетність до удару. У міністерстві оборони Туреччини відповіли, що росіяни перед атакою знали про розташування турецьких військових в Ідлібі і що в цьому районі не було озброєних угруповань сирійської опозиції.

У Туреччині пообіцяли "багаторазову відповідь" на атаку. За даними міноборони Туреччини, після початку операції "знищено один безпілотник, вісім вертольотів, 103 танки, 72 артилерійські установки гаубиці, три системи протиповітряної оборони, нейтралізовано 2212 військовослужбовців сирійського режиму".

28 лютого президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої висловили "серйозну стурбованість" ескалацією напруженості в Ідлібі і домовилися провести зустріч. За даними МЗС Туреччини, переговори відбудуться наступного тижня.

Посли країн – членів НАТО 28 лютого зібралися на екстрене засідання в Брюсселі, під час якого засудили "невибіркові удари сирійського режиму і Росії". Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що блок продовжить підтримувати свого союзника Туреччину, зокрема у сфері ППО.

У Туреччині відбулися акції протесту проти підтримки сирійського режиму Москвою.
 



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