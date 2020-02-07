Пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на "Интерфакс".

"Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал он.

По словам Пескова, на встрече "прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности, какие обязательства ранее взятые на себя каждая страна должна выполнить".

Песков выразил надежду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта. По его словам, в настоящее время она находится в стадии подготовки.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные.