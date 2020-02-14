Україна продовжить свою участь в операції НАТО в Афганістані.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко у своєму Twitter, повідомляє РБК-Україна.

Операція має назву "Рішуча підтримка". За словами Пристайка, Україна братиме участь в ній допоки це буде необхідно.

"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" допоки буде потреба в допомозі афганському народові", - зазначив міністр.

Пристайко додав, що Україна вітає досягнення угоди між США і Талібаном про початок встанолення миру в Афганістані.

"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", - написав міністр.

Нагадаємо, в рамках мирної угоди США повинні вивести американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів Вашингтон має скоротити чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.