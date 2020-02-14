Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані
|10:01 02.03.2020
|Украина
Україна продовжить свою участь в операції НАТО в Афганістані.
Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко у своєму Twitter, повідомляє РБК-Україна.
Операція має назву "Рішуча підтримка". За словами Пристайка, Україна братиме участь в ній допоки це буде необхідно.
"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" допоки буде потреба в допомозі афганському народові", - зазначив міністр.
Пристайко додав, що Україна вітає досягнення угоди між США і Талібаном про початок встанолення миру в Афганістані.
"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", - написав міністр.
Нагадаємо, в рамках мирної угоди США повинні вивести американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів Вашингтон має скоротити чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.
Ще на цю тему:
Кулеба анонсував візит до Будапешта: треба розблокувати НАТО
У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
Росія має вивести війська з Донбасу — заява НАТО
В уряді назвали подальші дії для досягнення цілей із набуття членства України в НАТО
Столтенберг нагадав про стратегічну вагу Чорного моря для НАТО
Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк
Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО
У відносинах України з НАТО відбувся "тектонічний" зсув — Кулеба
Українська армія приєднається до місії НАТО в Іраку – Загороднюк