Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
|09:40 02.03.2020
|Болгария
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що допомагатиме Греції і Болгарії стримувати потік мігрантів з Сирії.
Про це він написав у Twitter, передає УНН.
Він висловив "повну солідарність" з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони до країн Євросоюзу.
"Франція готова здійснити свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - заявив Макрон.
Нагадаємо, глава Європейської ради відвідає кордон Греції і Туреччини, де зібралися сирійські біженці.
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