Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що допомагатиме Греції і Болгарії стримувати потік мігрантів з Сирії.

Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Він висловив "повну солідарність" з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони до країн Євросоюзу.

"Франція готова здійснити свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - заявив Макрон.

Нагадаємо, глава Європейської ради відвідає кордон Греції і Туреччини, де зібралися сирійські біженці.