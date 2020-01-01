У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
|09:50 02.03.2020
|Грузия
У Грузії для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 міжвідомча рада рекомендувала скасувати всі багатолюдні заходи на території країни.
Про це повідомляє пресслужба голови грузинського уряду, передає Главком.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання ради, яке відбулось у неділю, 1 березня під головуванням прем'єр-міністра республіки Георгія Гахарія.
У відомстві заявили, що на даний момент у Грузії на карантині перебувають понад 100 осіб.
Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.
Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.
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