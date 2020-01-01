У Туреччині затримували головного редактора і 3 журналістів російського агентства Sputnik

09:30 02.03.2020   Турция

Поліція Туреччини на нетривалий час затримувала головного редактора російського державного інформаційного агентства Sputnik («Спутник») Махіра Бозтепе 1 березня у Стамбулі.

Це сталося після того, як напередодні в Анкарі ненадовго були затримані троє журналістів Sputnik, під помешканнями яких відбулися протести, повідомляє Радіо Свобода.

Головний редактор прокремлівського телеканалу російського мовлення за кордон RT, який передає позиції Кремля і який у світі називають пропагандистським, Маргарита Симоньян заявила, що Бозтепе відпустили після телефонної розмови між міністрами закордонних справи двох країн.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив затримання.

«Це є значним посяганням на свободу вираження поглядів та свободу ЗМІ в країні. Надзвичайно важливим є те, що влада гарантує безпеку іноземних кореспондентів у будь-який час, у тому числі під час конфліктів», – цитує заяву Дезіра пресслужба ОБСЄ.

Відносини між Туреччиною і Росією загострилися після того, як нещодавно в результаті авіаудару з боку підтримуваних Росією сирійських урядових сил у сирійській провінції Ідліб загинули 33 турецьких військовослужбовців.

Західні політики і розвідки все частіше висловлюють занепокоєння з приводу російських державних ЗМІ, зокрема Sputnik і RT, раніше відоме як Russia today, називаючи їх пропагандистськими інструментами Кремля.

Міністерство юстиції США змусило RT America зареєструватися як іноземного агента в 2017 році після того, як американські спецслужби заявили, що інформаційне агентство сприяло кампанії Кремля щодо втручання в президентські вибори 2016 року.



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