В окупованому РФ Севастополі жінка втекла з інфекційної лікарні, де вона перебувала на карантині для обстеження на новий тип коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.

"Жінку, яка покинула інфекційну лікарню Севастополя, де вона перебувала на карантині для обстеження на новий тип коронавірусу, оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

Керівник регіонального управління Росспоживнагляду окупантів Наталія Пеньковська уточнила, що на це є відповідне рішення суду.

У пацієнтки не було лабораторного підтвердження діагнозу "коронавірус", вона "повинна була пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".

Як повідомлялося раніше, на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2979 - летальні. Одужали вже 42294 осіб.

На території Європи зареєстровано 1449 випадків захворювання COVID-19 у 27 країнах (Італія - 1128, Німеччина - 57, Франція - 100, Іспанія - 43, Велика Британія - 25, Хорватія - 6, Австрія - 10, Росія - 2, Фінляндія - 3, Швеція - 13, Ізраїль - 7, Швейцарія - 18, Греція - 4, Грузія - 3, Норвегія - 7, Румунія- 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).