Едем Семедляєв, захисник кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова у суді, вважає, що російський суд навмисно затягує розгляд апеляції на вирок.

Як розповів адвокат Укрінформу, Мемедемінов вже має право на умовно-дострокове звільнення, однак, поки вирок не набуде законної сили, таку заяву подати не можна.

«Південний окружний військовий суд досі не виконав деякі процесуальні моменти, а саме - не дозволив клопотання Нарімана: не вручив протокол засідання, не ознайомив з матеріалами кримінальної справи. Після вироку він попросив дати доступ до тих томів, які були сформовані вже в процесі суду. Наріман також написав заяву про ознайомлення з аудіозаписом суду, щоб мати можливість більш повно підготуватися до апеляційної скарги. Щоб передати всі матеріали до Верховного суду Росії, Південний окружний військовий суд повинен вирішити ці клопотання і ознайомити Нарімана з усіма цими матеріалами. І ще не відомо, скільки затягуватиме Верховний суд. Ми пов'язуємо ці затримки з тим, що вони дають можливість тримати Нарімана в слідчому ізоляторі, в цих нелюдських умовах тортур. Колонія-поселення набагато м'якша », - вважає адвокат.

За словами Семедляєва, його підзахисний вирішив доводити свою невинуватість у вищих судах, аж до Європейського суду з прав людини.

Раніше Семедляєв повідомляв, що у Мемедемінова погіршується стан здоров'я у слідчому ізоляторі.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2019 року, у Південному окружному військовому суді відбулося судове засідання по "справі" Нарімана Мемедемінова, на якому суд засудив його до 2 років і 6 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні, а також заборонив займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

Наріман Мемедемінов - цивільний журналіст, блогер, активіст Кримської солідарності. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явили обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК порушила кримінальну справу у зв'язку з винесенням російським судом вироку кримськотатарському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму "порушенням прав на свободу думки, на вільне отримання і поширення інформації, у тому числі за допомогою мережі Інтернет".