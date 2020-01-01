Греція заперечила дані Туреччини про 76 тисяч мігрантів, які пропустили в ЄС

08:40 02.03.2020   Греция

У Міністерстві закордонних справ Греці назвали кампанією з дезінформації та заперечили заяву Туреччини, що до Євросоюзу за два дні пропустили 76 тисяч мігрантів.

Відповідне повідомлення грецьке МЗС розмістило у Twitter, передає Громадське .

Натомість там наголосили, що з 29 лютого і до ранку 1 березня з Туреччини до Греції в’їзд заборонили 10 тисячам людей. Ще 73 особи, які не пов’язані з сирійським регіоном Ідліб, незаконно перетнули грецький кордон. Їх арештували, а правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Водночас ВВС пише, що деякі мігранти кидалися камінням, металевими прутами і використовували сльозогінний газ, коли їх зупиняли прикордонники.

Також грецька поліція повідомила, що як мінімум 500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже переповнені.

Заступник міністра оборони Греції Алківіадіс Стефаніс звинуватив Туреччину в таких діях мігрантів: «Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм».

Нагадаємо, раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.

Рішення ухвалили після того, як 27 лютого в сирійському Ідлібі армія Башара Асада убили кілька десятків турецьких солдатів. Після цього ситуація в регіоні значно загострилася.

Зазначимо, що урядові сирійські війська (армію Асада) підтримує Росія, тоді як Туреччина перебуває на боці частини опозиційних до Дамаска сил, які базуються переважно на північному заході країни, біля сирійсько-турецького кордону.

1 березня 2020-го міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар офіційно оголосив про проведення військової операції в Сирії під назвою «Весняний щит», яка фактично розпочалася 27 лютого.



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