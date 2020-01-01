У Вірменії зафіксували перший випадок інфікування китайським коронавірусом у чоловіка, який нещодавно повернувся з Ірану.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, передає Громадське.

Він пояснив, що близько 30 людей, які контактували з інфікованим, ізолюють. Це прикордонники, пасажири літака, інші співробітники аеропорту. Прем'єр заявив, що планується знайти водіїв таксі, які привезли пацієнта з аеропорту додому, а потім до лікарні, щоб також ізолювати.

Зазначається, що в аеропорту у пасажира не виявили симптомів зараження. Пізніше він самостійно звернувся до лікарів. Тест на коронавірус виявився позитивним.

Разом із чоловіком з Ірану прилетіла його дружина. Наразі в неї не виявили коронавірус.