У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
|08:50 02.03.2020
|Армения
У Вірменії зафіксували перший випадок інфікування китайським коронавірусом у чоловіка, який нещодавно повернувся з Ірану.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, передає Громадське.
Він пояснив, що близько 30 людей, які контактували з інфікованим, ізолюють. Це прикордонники, пасажири літака, інші співробітники аеропорту. Прем'єр заявив, що планується знайти водіїв таксі, які привезли пацієнта з аеропорту додому, а потім до лікарні, щоб також ізолювати.
Зазначається, що в аеропорту у пасажира не виявили симптомів зараження. Пізніше він самостійно звернувся до лікарів. Тест на коронавірус виявився позитивним.
Разом із чоловіком з Ірану прилетіла його дружина. Наразі в неї не виявили коронавірус.
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