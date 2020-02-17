Єрмак обговорив із заступником глави АП Росії обмін “всіх на всіх”

08:10 02.03.2020   Крым

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента РФ Дмитром Козаком. На зустрічі обговорювали питання звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі “всіх на всіх”, про яке домовилися лідери “нормандської четвірки” під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Єрмак, зокрема, зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в нормандському форматі.

У переговорах також узяли участь представники української та російської делегацій.

Як повідомлялося раніше , 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію 76 повернулися бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.



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