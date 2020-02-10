Пентагон уклав контракт на виробництво ПТРК "Джавелін" для 16 країн
|08:01 02.03.2020
|Украина
Пентагон оформив з групою компаній Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV контракт на виробництво переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" із метою їх поставок до України та ще 15 країн.
Про це повідомляють у неділю міжнародні ЗМІ з посиланням на заяву американського оборонного відомства, передає Інтерфакс-Україна.
За даними ЗМІ, йдеться про замовлення на суму понад $18 млн.
В грудні 2019 року Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.
Заступник міністра оборони України Анатолій Петренко повідомив, що у 2019 році Міністерство оборони реалізувало три контракти. "Два контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажів, а також один контракт з Агентством НАТО з підтримки і постачання. Це дозволяє нам використовувати всі ресурси, які існують на ринку озброєння, - державні національні, недержавні національні, а також закордонні виробники і постачальники", - розповів він.
Петренко повідомив, що оборонне відомство також замовляє аналогічні ракетні комплекси українського виробника.
У свою чергу в посольстві України в США зазначають, що це "перший масштабний контракт прямих міжурядових оборонних закупівель озброєнь між Україною та США".
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